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Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti

Hollywood'un ve sinema tarihinin en ünlü simalarından biri olan Kirk Douglas, 103 yaşında hayatını kaybetti.

06 Şubat 2020 Perşembe 10:53
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
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Douglas'ın ölüm haberini, oğlu aktör Michael Douglas duyurdu.

People dergisine bir açıklama yapan Michael Douglas, "O dünya için, sinemanın altın çağını yaşamış bir aktör, bir efsaneydi... Ama ben ve kardeşlerim Joel ve Peter için yalnızca babamızdı" ifadelerini kullandı.

Douglas, babası için devamında şunları ifade etti:

"Kirk hayatını dolu dolu yaşadı. Beyaz perdeye bıraktığı miras, gelecek nesillere de ulaşacaktır. O aynı zamanda, bu gezegene barış getirmek için çalışan ünlü bir yardımsverdi. Sözlerimi son doğum gününde ona söylediğim ve her zaman doğru olacak bir cümleyle bitireyim. Baba - Seni çok seviyorum ve senin oğlun olmaktan gurur duyuyorum."

Gerçek adıyla Issur Danielovitch Demsky, Rusya kökenli bir Yahudi ailenin çocuğu olarak 1916 yılında New York'ta dünyaya geldi.

Aktör olarak isim yapmaya başlayana dek ise 40 ayrı işte çalıştı.

İlk filmi, 1946 yılı yapımı, 'Martha Ivers'ın Sıradışı Aşkı' oldu.

Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in Paths of Glory ve Spartacus filmleri birçok eleştirmen tarafından en iyi filmleri arasında gösterildi.

Üç kez Oscar ödülüne aday gösterilmesine karşın, heykelciği, 1995 yılında Yaşam Boyu Onur Ödülü ile elde edebildi.

Anahtar Kelimeler:
Kirk Douglas
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