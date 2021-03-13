Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası

Hülya Avşar: Ben sapyoseksüelim

Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'la başrolü paylaştığı 'Masumiyet' dizisiyle ekranlara dönen Hülya Avşar (57), özel hayatıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

13 Mart 2021 Cumartesi 14:06
1437 Okunma
Hülya Avşar: Ben sapyoseksüelim

Hülya Avşar, bir hastanede arkadaşını ziyaret etti. Çıkışta Show TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Avşar, hayatına kimseyi sokmamasının sebebini anlattı.

"ÖZGÜRLÜK ÇOK GÜZEL" 

Ünlü oyuncu, "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Avşar, "Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen. Onları unutun. Kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz, hayatı yaşayabiliyoruz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var" dedi.

57 yaşındaki yıldız, "Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç" şeklinde konuştu..Hülya Avşar, "Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir" dedi.

SAPYOSEKSÜEL NEDİR? 

Akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan 'sapien' ile 'sexualis' kelimelerinin birleşmesinden oluşan 'Sapyoseksüel'; dış görünüş ve fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi özelliklerden etkilenen insanları tanımlamak için kullanılır. Zekâ ve zihinsel fonksiyonları, fiziksel özelliklerden daha önemli bir cinsel çekim aracı olarak gören kişilere denir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ödül gecesinde çıplak protesto
Ödül gecesinde çıplak protesto
Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı Çağrı'ya resti çekti
Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı Çağrı'ya resti çekti
Aleyna Tilki'nin üzerindeki kıyafetler tam 45 bin TL
Aleyna Tilki'nin üzerindeki kıyafetler tam 45 bin TL
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim