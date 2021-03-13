Hülya Avşar: Ben sapyoseksüelim

Hülya Avşar, bir hastanede arkadaşını ziyaret etti. Çıkışta Show TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Avşar, hayatına kimseyi sokmamasının sebebini anlattı.

"ÖZGÜRLÜK ÇOK GÜZEL"

Ünlü oyuncu, "Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.

Avşar, "Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen. Onları unutun. Kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz, hayatı yaşayabiliyoruz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var" dedi.

57 yaşındaki yıldız, "Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç" şeklinde konuştu..Hülya Avşar, "Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir" dedi.

SAPYOSEKSÜEL NEDİR?

Akıllı veya zeki sözcüğünün Latincesi olan 'sapien' ile 'sexualis' kelimelerinin birleşmesinden oluşan 'Sapyoseksüel'; dış görünüş ve fiziksel görünümden önce zeka, entelektüel seviye ve kültür düzeyi gibi özelliklerden etkilenen insanları tanımlamak için kullanılır. Zekâ ve zihinsel fonksiyonları, fiziksel özelliklerden daha önemli bir cinsel çekim aracı olarak gören kişilere denir.