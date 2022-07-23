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Hülya Avşar'dan cesur poz!

23 Temmuz 2022 Cumartesi 21:37
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Hülya Avşar'dan cesur poz!
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Kıyafetleriyle sahnelerin, paylaşımlarıyla da sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Hülya Avşar, son olarak büstiyerli karelerini paylaştı. Hülya Avşar'ın pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, son olarak Instagram hesabından cesur pozlarını paylaştı. 58 yaşındaki Avşar, iddialı kareleriyle sosyal medyaya damga vurdu.

Dantelli siyah büstiyeriyle objektiflere poz veren Hülya Avşar, sosyal medyayı yıktı geçti. Avşar'ın pozlarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

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