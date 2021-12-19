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Hülya Avşar iki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi

Hülya Avşar, önceki akşam Ankara Günay'da sahne aldı.

19 Aralık 2021 Pazar 13:28
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Hülya Avşar iki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi
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Hülya Avşar, önceki akşam Ankara Günay'da sahne aldı. Avşar, iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. İki yandan yırtmaçlı bir elbise tercih eden sanatçı, o elbisenin altına ise jartiyer giydi.

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve güzel sesi ile herkesi kendine hayran bırakan Hülya Avşar, Ankara'daki sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye iddialı bir kıyafetle çıkan Avşar Kızı bu kez jartiyeriyle dikkat çekti.

Avşar Kızı yine cesaretini konuşturdu! İki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi

Avşar Kızı yine cesaretini konuşturdu! İki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi

SEYİRCİLER GÖZÜNÜ ALAMADI

Hülya Avşar, derin bacak dekolteli elbise ile adeta yürek hoplattı. Seyirciler elbisesinin altına jartiyer giyen Avşar'dan gözlerini alamadı. Güzel şarkıcı gece boyunca repertuarında yer alan şarkılarını, kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi.

Avşar Kızı yine cesaretini konuşturdu! İki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi

Avşar Kızı yine cesaretini konuşturdu! İki yandan yırtmaçlı elbisenin altına jartiyer giydi

Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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