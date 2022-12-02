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Hülya Avşar'ın milyonluk saati!

Neredeyse her paylaşımı olay olan güzel sanatçının şimdi de koluna taktığı saat olay oldu.

02 Aralık 2022 Cuma 22:14
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Hülya Avşar'ın milyonluk saati!



Yıllardır sahnelerde ve ekranlarda boy gösteren 59 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimlerden.

Avşar'ın Rolex marka altın kaplama olduğu öğrenilen saatinin fiyatı dudak uçuklattı.

1 milyon 90 bin TL


Ünlü sanatçının verdiği pozdaki saatin 56 bin euro (1 milyon 90 bin TL) olduğu öğrenildi.

"Gerekirse simit yiyeceğiz"

Hülya Avşar, geçtiğimiz aylarda bir magazin muhabirinin 'ekonomi' sorusu üzerine "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Bu saatten sonra simit yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse simit yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak." diye konuşunca tepki almıştı.

Son Güncelleme: 02.12.2022 23:20
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