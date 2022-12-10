Hülya Avşar: Yakışıklı erkek sevmem

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, dün çıkardığı şarkısının klibindeki partnerini yolda yürürken bulmuştu. Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan 59 yaşındaki sanatçı, hiç tanımadığı, kişiyi klibinde oynattı.

Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan 59 yaşındaki sanatçı, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen Murat Altan'ı durdurdu.

Kendisini tanıtan Avşar, “Klibimde oynar mısınız?” diyerek, teklifte bulundu. Kısa süre şok yaşayan kişi, klipte oynamayı kabul etti. Hülya Avşar bu süreci şöyle anlattı...

"Epey bir oyuncu aradık. Hep yakışıklı yakışıklı jönler buluyorlar. Açıkçası çok yakışıklı adam cazip gelmiyor, sevmiyorum. Sonra yürüyüş yaparken bir baktım karşıdan karizmatik bir adam geliyor."

"İşte bu olmalı klipte dedim! Kendisi önce inanamadı. Dalga geçtiğimi zannetti sonra ‘Ne olacak ki benim için de hatıra olur’ dedi. Biraz masraflı bir çalışma oldu ama değdi."

İKİZ GİBİLER

Hülya Avşar’ın klibinde oynattığı Murat Altan’ı görenler şaştı kaldı! Birçok kişi Murat Altan’ı, Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na benzetti.