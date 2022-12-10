Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!
2 yıl hapis yatacak
2 yıl hapis yatacak
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
banner107

Hülya Avşar: Yakışıklı erkek sevmem

Hülya Avşar’ın yeni şarkısı ‘Anlatma’nın klibini kendisi yönetmişti. Avşar’a klibinde yürüyüş yaparken sokakta karşılaştığı Murat Altan eşlik etmişti. Hiçbir oyunculuk deneyimi olmayanla ilgili Avşar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Hülya Avşar sessizliğini bozdu.

10 Aralık 2022 Cumartesi 22:13
0 Okunma
Hülya Avşar: Yakışıklı erkek sevmem



Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, dün çıkardığı şarkısının klibindeki partnerini yolda yürürken bulmuştu. Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan 59 yaşındaki sanatçı, hiç tanımadığı, kişiyi klibinde oynattı.

Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan 59 yaşındaki sanatçı, hiç tanımadığı, yazılımcı olduğu öğrenilen Murat Altan'ı durdurdu.

Kendisini tanıtan Avşar, “Klibimde oynar mısınız?” diyerek, teklifte bulundu. Kısa süre şok yaşayan kişi, klipte oynamayı kabul etti. Hülya Avşar bu süreci şöyle anlattı...

"Epey bir oyuncu aradık. Hep yakışıklı yakışıklı jönler buluyorlar. Açıkçası çok yakışıklı adam cazip gelmiyor, sevmiyorum. Sonra yürüyüş yaparken bir baktım karşıdan karizmatik bir adam geliyor."

"İşte bu olmalı klipte dedim! Kendisi önce inanamadı. Dalga geçtiğimi zannetti sonra ‘Ne olacak ki benim için de hatıra olur’ dedi. Biraz masraflı bir çalışma oldu ama değdi."

İKİZ GİBİLER 

Hülya Avşar’ın klibinde oynattığı Murat Altan’ı görenler şaştı kaldı! Birçok kişi Murat Altan’ı, Hülya Avşar’ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na benzetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Huysuz Virjin filmi geliyor! Bergen ve Müslüm filmlerinin ekipleri hazırlıyor
Huysuz Virjin filmi geliyor! Bergen ve Müslüm filmlerinin ekipleri hazırlıyor
6 yaşında evlendirdiği iddiasına bir tepki de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’ten geldi
6 yaşında evlendirdiği iddiasına bir tepki de ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’ten geldi
Cezaevinden çıkan Taner Tolga Tarlacı'nın takipçilerinden istediği şoke etti
Cezaevinden çıkan Taner Tolga Tarlacı'nın takipçilerinden istediği şoke etti








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim