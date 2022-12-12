Hülya Avşar yeni şarkısı Anlatma için soyundu!

Hülya Avşar yeni Şarkısı “Anlatma” ile gündemde. Sözü Şebnem Sungur’a , müziği ise Sezgi Erciyas’a ait şarkının düzenlemesini ise Mustafa Ceceli üstlendi. “Anlatma” klibinin yönetmenliğini son klibinde olduğu gibi yine Hülya Avşar yaptı.

Cesur sahnelerin yer aldığı klipte Avşar kızına, yürüyüş yaparken karşılaştığı ve hiçbir oyunculuk deneyimi olmadığı halde klibinde oynaması için teklifte bulunduğu bir yazılım şirketinde çalışan Murat Altan eşlik etti. Altan'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun ikizi gibi olması da gözlerden kaçmadı.

ÇIRILÇIPLAK KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Sporunu aksatmayan ve haftanın belirli günlerinde yürüyüş yapan 59 yaşındaki Hülya Avşar, yeni klibinin başında çırılçıplak kamera karşısına geçti.

Klibi izleyenler ikiye bölündü ve bir kısım Avşar'ın sesini ve şarkısını çok beğenirken bir kısım da klipteki çıplak sahnelerini eleştirdi. Avşar'ın sesini beğenmeyen bazı kullanıcılar "Ses olmayınca çareyi soyunmakta bulmuş" yorumunu yaptı.