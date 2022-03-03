Künye
Kıbrıs 13
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Ses kaydı alıp Youtube'da yayınladı
Hırsızlık yaparken yakalandı
Hırsızlık yaparken yakalandı
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi sattı
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!
Ölümlü kazada mahkemeden yeni detaylar!

Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Kolpaçino filmindeki Hüseyin karakteriyle tanınan sinema oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti.

03 Mart 2022 Perşembe 13:12
128 Okunma
Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti
banner108

İstanbul Şişli’de yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar, Feriköy yakınlarında kalp krizi geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki Elmalıpınar’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Acı Hayat, Ezel, Cesur Yürek, Bizim Hikaye gibi televizyon dizilerinde rol alan sanatçı, Kolpaçino, Düğün Dernek 2: Sünnet, Kutsal Damacana, Kutsal Damacana 3: Dracoola gibi komedi filmlerinde de oynamıştı.

Kolpaçino serisinin ilk filminde organize suç örgütü üyesi kumarbaz Hüseyin’i canlandıran oyuncu hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahipti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi
Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi
Kurtlar Vadisi'nde Ukrayna-Rusya savaşına dair dikkat çeken kehanet
Kurtlar Vadisi'nde Ukrayna-Rusya savaşına dair dikkat çeken kehanet
Günkut Ajans'tan açıklama!
Günkut Ajans'tan açıklama!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim