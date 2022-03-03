Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

İstanbul Şişli’de yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Hüseyin Elmalıpınar, Feriköy yakınlarında kalp krizi geçirdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan 51 yaşındaki Elmalıpınar’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arka Sokaklar, Cennet Mahallesi, Acı Hayat, Ezel, Cesur Yürek, Bizim Hikaye gibi televizyon dizilerinde rol alan sanatçı, Kolpaçino, Düğün Dernek 2: Sünnet, Kutsal Damacana, Kutsal Damacana 3: Dracoola gibi komedi filmlerinde de oynamıştı.

Kolpaçino serisinin ilk filminde organize suç örgütü üyesi kumarbaz Hüseyin’i canlandıran oyuncu hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahipti.