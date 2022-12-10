Huysuz Virjin filmi geliyor! Bergen ve Müslüm filmlerinin ekipleri hazırlıyor

Uzun bir süredir hazırlıkları devam eden Seyfi Dursunoğlu'nun hayatını anlatacak 'Huysuz Virjin' filmi için düğmeye basıldı. Müslüm ve Bergen gibi filmlerin yaratıcı kadrosu olan ekip, Huysuz Virjin filmi için çalışmaya başladı.

Uzun bir süredir hazırlıkları devam eden Seyfi Dursunoğlu'nun hayatını anlatacak 'Huysuz Virjin' filmi için düğmeye basıldı. Müslüm ve Bergen gibi filmlerin yaratıcı kadrosu olan ekip, Huysuz Virjin filmi için çalışmaya başladı.

'Huysuz Virjin'in hayatının anlatılacağı filmin senaryosu Yıldız Bayazıt, Sema Kaygusuz, Gülay Batur, Sıla Bayazıt Ve Esen Bayazıt’a ait.

2023 yılında vizyonda olması beklenen projenin baş danışmanı Armağan Çağlayan, proje avukatı ise H. Oğuz Müftüoğlu.