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İbrahim Erkal'ın eşi paylaştı

Evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın minik kızı babası öldüğünde daha 12 günlüktü... İbrahim Erkal'ın küçük kızının son halini eşi Filiz Erkal paylaştı. İşte Elif Su'nun son hali...

18 Ocak 2022 Salı 12:10
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İbrahim Erkal'ın eşi paylaştı
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İbrahim Erkal'ın vasiyetiyle ilgili Demet Akalın'ın açıklaması gündem olunca Erkal'ın hayatına dair bazı detaylar da yeniden araştırılmaya başlandı. Vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlük olan İbrahim Erkal'ın kızının son hali merak konusu oldu.

11 Mayıs 2017'de 52 yaşında hayata veda eden şarkıcı İbrahim Erkal geride 3 çocuk bıraktı. Bunlardan biri de eşi Filiz Akgün ile olan evliliğinden doğan kızı Elif Su idi.

Babası hayatını kaybettiğinde 12 günlük olan Elif Su büyüdü.

Filiz Erkal minik kızı Elif Su ile çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Ekran Alıntısı

İBRAHİM ERKAL'IN ÖLÜM NEDENİ?

Yalnızım, Sırılsıklam ve Canısı gibi unutulmaz şarkılara imza atan İbrahim Erkal 11 Nisan 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybedip kafasını yere vurarak beyin kanaması geçirmişti. 29 gün yoğun bakımda kalan usta şarkıcı hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Erkal
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