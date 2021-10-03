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İbrahim Tatlıses beş konserden servet kazanacak!

03 Ekim 2021 Pazar 10:38
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İbrahim Tatlıses beş konserden servet kazanacak!
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SAHNELERE HIZLI DÖNDÜ

 

Müziğin yaşayan efsanesi İbrahim Tatlıses sahnelere bir döndü pir döndü! 2011 yılında başından vurulan ve uzun süre tedavi gören sanatçı, yıllar sonra ilk konserini 23 Eylül'de Kuruçeşme Açıkhava'da vermiş, gecede izdiham yaşanmıştı. Tatlıses şimdi de Türk müzik tarihine geçecek bir konser anlaşması yaptı.

YILBAŞINDA DA SAHNEDE

İbrahim Tatlıses, Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel'de biri yılbaşında olmak üzere beş konser verecek. Sanatçı, dört konser için 500'er bin dolar, yılbaşı konseri için de 1 milyon dolar alacak. Tatlıses, Belarus konserlerinden toplamda 3 milyon dolar (26.6 milyon lira) kazanacak.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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