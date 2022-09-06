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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak transparan pantolonuyla olay oldu

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak güçlü sesiyle babasından izinden gidiyor. Geçtiğimiz haftalarda babasının kaza geçirmesi sebebiyle korku dolu bir gün geçiren Çıtak sahneye döndü. Bir yandan evlilik hazırlığı yapan bir yandan da konserlerine devam eden Dilan Çıtak iddialı pantolonuyla dikkat çekti.

06 Eylül 2022 Salı 14:14
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak transparan pantolonuyla olay oldu


İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak son pozuyla dikkat çekti. İbrahim Tatlıses'in 7 çocuğundan biri olan ve babası tarafından yıllar sonra kabul edilen Dilan Çıtak Tatlıses sahne tarzında sınırları zorladı.

Babasının geçirdiği kaza sonrası küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses ile barışan Dilan Çıtak hem evlilik hazırlığı yapıyor hem de sahnelerine devam ediyor.

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Son olarak sahne öncesinden bir karesini paylaşan İbrahim Tatlıses'in kızı siyah transparan bir pantolon giydi. İçine de siyah iç çamaşırı tercih eden Çıtak'a "Çok güzelsin", "İyi baban kızmıyor", "Sen de modaya uymuşsun" yorumları yağdı.

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