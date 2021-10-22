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İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi

İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'dan ayrıldı ve yine kendisinden 30 yaş küçük Ece adındaki bir kadınla yeni bir aşka imza attı.

22 Ekim 2021 Cuma 13:04
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İbrahim Tatlıses'in yeni sevgilisi
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İbrahim Tatlıses ile 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'nın ayrıldığı iddiası gündem oldu. İkilinin sessiz sedasız ayrıldığı, Tatlıses'in yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

Tatlıses geçtiğimiz gün bir kadınla el ele pozunu paylaşmış ve "Deniz kenarında bazı evler vardır; ya lebiderya, bizimki de lebi orman" mesajını yazdı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre Ece adındaki bir kadınla aşk yaşamaya başlayan Tatlıses kendisinden 39 yaş küçük sevgili buldu.

Bodrum'da başlayan aşkın fotoğrafı ise Heidi ve dedesine benzetildi.

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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