İbrahim Tatlıses'ten büyük jest!

İmparator İbrahim Tatlıses, önceki akşam Ankara Günay'da sahne aldı. Perde açıldığı zaman gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan Tatlıses 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.

Sahnede; 45 senedir önünüzde eğiliyorum. ve önünüzde eğilmekten şeref duyuyorum diyerek gelenleri selamladı.

KREDİ ÇEKİP DİNLEMEYE GELDİ!

Tatlıses, Amasya'dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Urfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi. Büyük sevgi karşısında gözyaşlarını tutamayan imparator, hayranının Kredi borcunu kapatacağını açıkladı. Tatlıses'in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.