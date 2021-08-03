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'İbrahim Tatlıses’in emekli maaşı kesildi'

2011’de uğradığı silahlı saldırı sonrası 2017’de malulen emekli olan İbrahim Tatlıses, yeniden ekranlara dönünce, SGK'nın maaşını kestiği iddia edildi.

03 Ağustos 2021 Salı 11:10
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'İbrahim Tatlıses’in emekli maaşı kesildi'

Uğradığı silahlı saldırı sonrası yıllarca çalışamayan ve bu nedenle 2017'de malulen emekli olan sanatçı İbrahim Tatlıses’in 4 yıldır aldığı maaşın kesildiği öne sürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre, yıllarca ekranlardan uzak yaşayan Tatlıses, geçen sene İbo Show ile ekran macerasına kaldığı yerden devam etmeye başladı. Programda ünlü isimleri ağırlayarak şarkı söyleyen Tatlıses’in yeniden çalışabildiğini gören SGK harekete geçti.

‘Çalışma gücü kaybı’ olarak geçen Malulen Emeklilik çerçevesinde 4 yıl boyunca maaş alan sanatçının bu hakkı geri alındı. SGK, İbo Show’un izleyiciyle buluşmasıyla ünlü türkücünün ‘yeniden çalışmaya’ başladığı gerekçesiyle maaş ödemesini kesti.

Sanatçı İbrahim Tatlıses, 2011 yılında Maslak’ta aracının içindeyken silahlı saldırıya uğramış ve mermi başına isabet etmişti.

Ağır yaralanan Tatlıses, dünyanın çeşitli yerlerinde operasyon geçirmiş ve vücudunda hasarlar meydana gelmişti. Tatlıses, 2017 yılında malulen emekli olmuştu

Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesEmekli Maaşı
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