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İç çamaşırını çıkartıp yıkadı, bir de klimada kuruttu

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük şaşkınlık yarattı. İsmi açıklanmayan bir yolcu hareket halindeki uçakta iç çamaşırını yıkadı ve uçağın klimasının önüne koyarak kuruması için bekledi. Bu anlarda genç kadının çevresindekileri umursamayan tavırları herkesi şaşırttı.

11 Nisan 2022 Pazartesi 15:44
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İç çamaşırını çıkartıp yıkadı, bir de klimada kuruttu

Sosyal medyada uçak seferleri sırasında yaşanan ilginç görüntüler büyük ilgi görüyor. İsmi açıklanmayan bir yolcunun uçak seferi sırasında yaptığı hareketler başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına çekilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan görüntülerde kullanıcılar genç kadının hareketlerine anlam vermekte zorlandı.

İÇ ÇAMAŞIRINI YIKADI

Kadın yolcu çevresindekilere aldırış etmeden önce iç çamaşırını çıkarttı ve önünde bulunan iç su dolu plastik bardağın içine soktu. Bardakta bir süre iç çamaşırını hareket ettirdikten sonra suyunu sıktı ve havaya kaldırarak kuruması için uçağın klimasına doğru tuttu. Bu sırada bir başka yolcu da kadının hareketlerini kayda aldı. Bu anlara tanık olan yolcuların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.

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