İç çamaşırlı pozuyla olay yarattı!

Güzel şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı dekolteli ve cesur paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son günlerde Instagram hesabından yaptığı soru cevap paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat, aldığı itiraflarla herkesi şoke etmişti.

İTİRAFLARI PAYLAŞTI OLAY YARATTI

Esra Ezmeci gibi takipçilerinin itiraflarını paylaşmaya başlayan Ebru Polat takipçilerinden özel sırlarını istedi. Takipçilerinden gelen türlü türlü akıllara zarar itiraflar ise duyanları hayrete düşürdü.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel şarkıcı, takipçilerinden itiraf isteyince ortalık karıştı. Bir takipçisinin "Sevgilime evleneceğiz dedikten sonra ilişkiye girip ablasıyla sözlenip kuzeniyle nişanlandım ama bitti" sözleri olay yarattı.

İÇ ÇAMAŞIRLI CESUR POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Son olarak sosyal medya hesabından araba pozunu paylaşan Ebru Polat, cesur kombiniyle dikkat çekti. İç çamaşırları gösteren kombiniyle büyüleyen Ebru Polat'ın paylaşımına yorum yağdı.

Paylaşımına "Hangisi daha güzel? 1 mi, 2 mi, 3 mü?" yazan Ebru Polat'a takipçileri, "Hepsi çünkü sen çok güzelsin" yorumu yaptı.