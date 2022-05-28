Künye
Kıbrıs 28
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza taciz iddiası
Spor eğitmeninden 15 yaşındaki kıza...
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Çırılçıplak soyunup bağırıp çağırdı!
Ev değil uyuşturucu yuvası çıktı!
Operasyonla yakalandılar
Cezaevini boyladı
Cezaevini boyladı
Kuyumcuyu kurşunladı, 6 gün daha tutuklu kalacak
Kuyumcuyu kurşunladı

İç çamaşırlı pozuyla olay yarattı!

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından cesur paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram'dan soru cevap yaparak gelen itirafları paylaşan ve olay yaratan Ebru Polat, son paylaşımıyla takipçilerinin yüreklerini hoplattı. Ebru Polat, iç çamaşırını gösteren kombiniyle beğeni yağmuruna tutuldu.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 22:59
0 Okunma
İç çamaşırlı pozuyla olay yarattı!

Güzel şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından yaptığı dekolteli ve cesur paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Son günlerde Instagram hesabından yaptığı soru cevap paylaşımlarıyla dikkat çeken Ebru Polat, aldığı itiraflarla herkesi şoke etmişti.

İTİRAFLARI PAYLAŞTI OLAY YARATTI

Esra Ezmeci gibi takipçilerinin itiraflarını paylaşmaya başlayan Ebru Polat takipçilerinden özel sırlarını istedi. Takipçilerinden gelen türlü türlü akıllara zarar itiraflar ise duyanları hayrete düşürdü.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan güzel şarkıcı, takipçilerinden itiraf isteyince ortalık karıştı. Bir takipçisinin "Sevgilime evleneceğiz dedikten sonra ilişkiye girip ablasıyla sözlenip kuzeniyle nişanlandım ama bitti" sözleri olay yarattı.

İÇ ÇAMAŞIRLI CESUR POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Son olarak sosyal medya hesabından araba pozunu paylaşan Ebru Polat, cesur kombiniyle dikkat çekti. İç çamaşırları gösteren kombiniyle büyüleyen Ebru Polat'ın paylaşımına yorum yağdı.

Paylaşımına "Hangisi daha güzel? 1 mi, 2 mi, 3 mü?" yazan Ebru Polat'a takipçileri, "Hepsi çünkü sen çok güzelsin" yorumu yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cannes'da bir hırsızlık vakası daha!
Cannes'da bir hırsızlık vakası daha!
Sere serpe uzandı
Sere serpe uzandı
Sahne kıyafeti olay oldu!
Sahne kıyafeti olay oldu!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim