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İddialı diziden final haberi geldi

Show TV’de ekranlara gelen ve oyuncuları arasında Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bugün dizisi her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyordu. Dizinin sevenlerini üzen haber geldi.

07 Aralık 2022 Çarşamba 13:48
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İddialı diziden final haberi geldi



Hayat Bugün dizisi her hafta çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkıyordu. Ünlü isimlerin oyuncuları arasında yer aldığı Hayat Bugün bu akşam 8. bölümü ile son kez ekrana gelecek. Oyuncu kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel ve Hande Doğandemir gibi isimlerin yer aldığı dizi bu akşam saat 22:45’te yayınlanacak.

Hayat Bugün dizisinde Başhekim Barış Güvener, İstanbul'un en eski ve en köklü hastanelerinden Hisarönü Hastanesi'ne atanmasının ardından yaşananlar anlatılıyordu. Genç ve idealist bir başhekimin gelmesiyle ise bütün hastanenin hikayesi en baştan yazılmaya başlandı.

REYTİNGLERDE TUTUNAMADI

Her gün açıklanan reyting sonuçlarında çarşamba akşamları yayınlanan diziler arasında Hayat Bugün geçtiğimiz hafta ilk 10’a giremedi.
Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda Polonya Arjantin Dünya Kupası karşılaşması birinci, Kuruluş Osman ikinci, Çöp Adam üçüncü oldu.
20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Polonya Arjantin Dünya Kupası Karşılaşması, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Show TVDiziFinalHayat Bugün
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