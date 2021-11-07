"İdo'nun düğününe neden katılmadınız?" sorusuna Dilan Çıtak Talıses'ten olay yanıt!

Pandemi nedeniyle düğünlerini erteleyen İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli geçtiğimiz ay büyülü bir düğünle evlenmişti. İdo ile Yasemin'in düğününe Melek Zübeyde dışındaki kardeşleri katılmadı. Ahmet Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada'nın düğüne neden katılmadığı merak konusu olmuştu. Dilan Çıtak, verdiği ilginç yanıtla merakları giderdi.

"KAYDA DEĞER ŞEYLER KONUŞALIM"

Babası İbrahim Tatlıses'le arasındaki buzları eriten Dilan Çıtak Tatlıses ise bu konuyla ilgili yorum yapmamıştı. Televole'nin haberine göre; Çıtak, bir konser öncesi verdiği röportajda sorulan "İdo Tatlıses'in düğününe neden katılmadınız?" sorusuna "Kayda değer şeyler konuşalım" şeklinde yanıt verdi.

VEFASIZLIK, İKİ KARDEŞİN ARASINI AÇTI

İdo Tatlses'in pandeminin ilk dönemlerinde koronaya yakalanan ablası Dilan Çıtak'ı arayıp sormadığı için, iki kardeşin arasının açıldığı iddia edilmişti. Dilan Çıtak, hastalığı sürecinde kendisini babası ve ağabeyi dışında kimsenin aramadığını söylemişti.