İki bomba sporcuyu kadroya dahil etti!

Acun Ilıcalı; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman, Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan'ın Survivor kadrosunda yer alacağını duyurdu.

Survivor kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı son paylaşımında Survivor'a katılan 2 ismi daha açıkladı.

Acun Ilıcalı paylaşımı sonrası basketbolcu Aysu Keskin ve Ampute Futbol Milli Takımı'nda yer alan Barış Telli'nin de Survivor kadrosunda yer alacağı ortaya çıktı.

Acun'un paylaşımına olay yorum! Kadroyu beğenmedi: Bunları ancak...

İki sporcu da sosyal medya hesaplarından "Yakında görüşürüz" mesajı verdi.

BARIŞ TELLİ KİMDİR?

Milli Ampute Futbol takımımızın başarılı oyuncularından Barış Telli "Ampute Messi" olarak biliniyor. 24 Eylül 1989 tarihinde Kırıkkale'de doğmuştur. 4 yaşında geçirdiği trafik kazası sebebi ile sağ bacağını kaybetmiştir. Kaza sonrasında spor yaşantısına devam eden Barış Telli, atletizm, tenis ve futbol dahil birçok spor alanında başarı ile mücadele etmiştir. Türkiye'de birçok farklı spor dalında Türkiye rekorları kıran Telli, Türkiye'nin de ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni olmuştur.

AYSU KESKİN KİMDİR?

15 Mayıs 1990 doğumlu basketbolcu, Uludağ Basket Nilüfer BSD formasını giyiyor. Aysun Keskin, daha önceden de Genç Milli Takım formasını terletti.