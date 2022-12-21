İkinci duruşma bugün yapıldı

Şarkıcı Gülşen'in yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşmaya 3 şikayetçi katıldı.

Yurtdışı çıkış yasağının kaldırıldığını hatırlatan Gülşen'in avukatı, güvence bedeli olarak verilen 250 bin liranın iadesini istedi.

Mahkeme güvence bedelinin iade edilmesi talebini reddederek, eksiklikleri giderilmesi için duruşmayı 1 Mart 2023 tarihine erteledi.

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyayı savcıya gönderdi.

HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK

Gülşen bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı 26 Ağustos'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı.

İtiraz üzerine 29 Ağustos'ta tahliye edilen Gülşen'e ev hapsi adli kontrol şartı uygulanmıştı. Gülşen hakkındaki ev hapsi kararı ise 12 Eylül'de kaldırılmıştı.



3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Şarkıcı Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

SAHNELERE GERİ DÖNDÜ

İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan şarkıcı Gülşen, geçtiğimiz gün sahne aldı. 12 Eylül'de ev hapsi kaldırılan Gülşen, 117 gün sonra konser verdi. Gülşen, yaşananların ardından Ataşehir'deki bir mekanda ilk kez sahne aldı. Şarkıcının sahne aldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?



Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında İmam Hatip Liselilere hakaret ettiği iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resmen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk, bir süre dinlenme kararı alan şarkıcının yılbaşına kadar planlanan 50 konserini iptal ettiğini söylemişti. Yurtdışı yasağının da kalkmasının ardından şarkıcının konserlerine devam edip etmeyeceği merak ediliyor.