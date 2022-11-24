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İkisi de 'Evet' dedi!

Dört yıldır birlikte olan Bradley Fox-Jones ve sevgilisi Joshua Barker, ilişkilerinin dördüncü yıldönümünü kutlamak için Yunanistan'a seyahat ettiler. İkisinin de bu özel gün için özel bir planı vardı. Ancak ikisinin de birbirilerinin bu girişiminden haberi olmayınca, çift birlikte muhteşem bir tesadüfü deneyimlemenin tadını çıkardı.

24 Kasım 2022 Perşembe 11:09
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İkisi de 'Evet' dedi!



25 yaşındaki Bradley Fox-Jones, sevgilisi Joshua Barker'ı yıldönümlerini kutlamak için Yunanistan'ın Girit adasına götürdü. Genç adam aslında yolculuk sırasında sevgilisine evlenme teklif etmeyi planlıyordu. Ancak gazetecilik öğrencisi Joshua'nın da, Bradley'i şaşırtacak başka bir planı vardı.

PLANLARI PİŞTİ OLDU

Rüya gibi bir gün batımını izledikleri ve birbirlerine sarıldıkları romantik anları gösteren videoda, Joshua'nın birden "Dört yıldır birlikteyiz, o dört yıl hayatımın en güzel yıllarıydı. Beni çok daha güvende hissettiriyorsun ve içimdeki en iyiyi ortaya çıkardın. Umarım hayatımızın geri kalanını birlikte geçirebiliriz..." dediği ve daha sonra diz çöküp Bradley'e "Benimle evlenir misin?" diyerek evlenme teklif ettiği görüldü.

İNANMIYORDU

İkisinin de aynı şeyi planlamış olması Bradley'i şaşırtmış gibi görünse de, teklif üzerine o da cebindeki yüzüğü çıkarıp aşkını ilan etti ve teklifi Joshua için yineledi. Bradley, tekliften sonra şimdiye kadarki en iyi tatillerini geçirdiklerini söyledi. Gösterişli bir tip olduğu için insanların ailesine katmak isteyeceği bir insan olabileceğini düşünmediğini ve bu sebeple bir gün evleneceğine de inanmadığını söyleyen Bradley, Josh ile olan ilişkisine övgüler yağdırdı ve "Ben onun ilk aşkı, ilk öpücüğü ve her şeyiydim." diye konuştu.

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