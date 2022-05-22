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İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan gündem olan Survivor fetvası!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışmaları arasında yer alan Survivor ile ilgili ilahiyatçı Hayrettin Karaman yaptığı yorumla gündeme geldi. Karaman "Survivor'a katılmak ve izlemek caiz değildir" dedi.

22 Mayıs 2022 Pazar 17:14
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İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan gündem olan Survivor fetvası!

Gerek kavgaları gerek aşkları gerekse yarışmalarıyla adından söz ettiren Survivor hakkında Yeni Şafak gazetesi yazarı ilahiyatçı Hayrettin Karaman'ın yaptığı yorum gündem oldu. İlahiyatçı köşesinde Acun Ilıcalı'nın sunduğu yarışma programı Survivor'la ilgili soruyu yanıtladı.

Karaman'ın 'Sorular cevaplar" başlıklı yazısında bir okuyucu "Survivor, kadın erkek beraber bir adada yaşayan bir yarışma programıdır. Mahrem olan kadın ve erkek aynı yerde yatabiliyor, mahrem yerleri açık ve vücutlarını görebiliyor, yarışmayı kazandıklarında birbirlerini öpebiliyor, sarılabiliyor. Bu tür programlara katılmak veya izlemek caiz mi, kazanılan para helâl mi?" diye sordu.

"AYIPTIR VE GÜNAHTIR"

Karaman bu soruya şöyle yanıt verdi:

"Tarif ettiğiniz davranışlar İslam dini ve ahlakına ve bizi biz yapan değerlerimize aykırıdır, ayıptır ve günahtır. Bu davranışları içeren bir faaliyete katılmak ve bunu izlemek elbette caiz değildir. Günah işleyerek kazanılan para da helâl olmaz."

Hayrettin Karaman'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Hayrettin Karaman'a destek olanlar kadar tepki gösterenler de vardı.

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