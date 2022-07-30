İlhan İrem için cenaze töreni düzenlendi

‘Anlasana’, ‘Konuşamıyorum’, ‘Olanlar Olmuş’, ‘İşte hayat’ ve ‘Yazık oldu yarınlara’ gibi birçok unutulmaz şarkıya imza atan Türk pop müziğinin efsane isimlerinden İlhan İrem, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Böbrek yetmezliği nedeniyle 28 Temmuz günü 67 yaşında hayata veda eden sanatçı için saat 12.00'de Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi.

Tören için İrem’in naaşı AKM sahnesine getirildi. Bu sırada ailesi, dostları ve sevenleri İrem’i, son kez çıktığı sahnede dakikalarca alkışladı. İrem için düzenlene anma töreni, siyaset ve sanat dünyasından birçok ünlü ismi de bir araya getirdi.

Cenaze töreninde konuşan besteci Ali Kocatepe, armağan ettiği şarkılar için İrem’e teşekkür ederek, “Yeniliklere her zaman açıktı. Dualarımız seninle yolun aydınlık olsun. Güle güle arkadaşım” dedi.

Müzik yazarı Murat Meriç, “Hep yanımızda oldu. 78'de Çanakkale’de konserinde görmüştüm onu. Küpe taktığı için TRT ye çıkarılmadı, Eurovision’a şarkısı gitti ama kendisi götürülmemişti. Ama duruşunu hiç bozmadı. İlhan İrem çok değerli bir insandı. Hiçbir şekilde dik duruşundan taviz vermedi. Çevre ve barış hareketinde hep öndeydi” dedi.

Eleştirmen Güven Erkin Erkal ise “İlhan resim de yapıyordu. Çalışırken güzel şeyler aktaran biriydi. Değerli öğretileri vardı: Kimseyi kırma kimseyi gücendirme. Işık ve sevgiyle sözlerini ranta çevirmedi. Sahte peygamberlere karşı büyük savaş verdi” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

İMAMOĞLU: İREM, TOPLUMDAKİ YERİNİ HAK ETMİŞ BİR DEĞERİMİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da İrem için düzenlenen anma töreninde bir konuşma yaptı. İrem’i kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisinde olduğunu belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bugün, ne yazık ki yine bir değerimizi, sanatçımızı, İstanbul’umuzun bir kıymetlisini, memleketimizin bir kıymetlisini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ölüm haberini bana bir yetkili arkadaşımız arayıp bildirdiğinde, çok enteresan bir biçimde yanımdaki arkadaşıma, ‘İlhan İrem’i kaybettik’ ve ardından, ‘Çok seviyordum’ dedim. Bu, çok enteresan bir duygu. İnsanların içinde bazı şeyler birikiyor ve bir an kaybedince, hatırlıyorsunuz. O ‘Çok seviyordum’ lafını bana dedirtmesi çok enteresan bir şey. Biz yan yana gelmedik, el sıkışmadık. Ama bu duyguyu vermek bir insana, bunu verebilen bir insan olmak, herhalde çok özel bir insan olmasına yetiyor. Bu manada, gerçekten insanların aklına kazınan, duyguları yerleştiren, sözleriyle düşündüren çok özel bir sanatçı. Onun güzel ve özel sesi, sözlerinin yanı sıra, gerçekten insana huzur veren, düşündüren ve iyi hissettiren bir sesti. İlhan İrem’in yerini elde ederken, hakkıyla elde ettiğini bize hissettiriyor. Yani hiçbir suni katkı yok; tümden doğallığıyla ve kendisinin hakkıyla elde ettiği bir yeri var. Sanatçılığının yanı sıra kişiliği, sanatçı duruşuyla herkesin kalbini kazanan bir insan.”

İrem, Bebek Camii'nde düzenlenen törenin ardından, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İLHAN İREM; UZUN YILLAR UNUTULMAYACAK BİR USTA

Bursa'da 1 Nisan 1955'de dünyaya gelen İlhan İrem, 1969'da ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı.

İrem, 1970'te Milliyet gazetesinin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında "Meltemler" adını verdikleri orkestra ile Marmara Bölgesi birincisi oldu. Aynı orkestrayla 1970-1973 arasında Bursa'da çeşitli otellerde dans müziği şarkıcılığı yaptı.

Sanatçı, 1973'te kendi imkanlarıyla ilk 45'lik plağını çıkardı. 1973-1981 arasında, 10 adet 45'liği yayımlanan başarılı sanatçı, 1979'da yayımladığı senfonik yapıdaki "Sevgiliye" uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma yaparak, müzik yaşamında yeni bir yola girdi.

"Sevgiliye" albümünde kendi yazdığı sözler dışında, bir Nazım Hikmet şiiri olan "Hoşgeldin"i besteleyip seslendiren sanatçı, 1984'te Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Gazeteciler Özel Ödülü'nü kazandı.

Yalnızca kendi yapıtlarını seslendirmeyi sürdüren, kendine özgü bir ekol oluşturan İrem, 1980'li yıllarda öykülerini besteleyerek kurguladığı uzun soluklu müzik yapıtlarıyla, senfonik rock tarzında çalışmalara yöneldi.

Sanatçının, hikayeleri, denemeleri, şiirlerinin yer aldığı beş kitabı yayımlandı.

Soyut resim çalışmaları da yapan sanatçı, Bursa, Ankara, Antalya, Kuşadası, Dikili, İstanbul, Gölcük ve İzmir'de kişisel resim sergileri açtı. Birçok ödül alan ve 7 altın plak kazanan sanatçı, hayranları tarafından "çağdaş bir ozan" olarak görülüyordu."aa

İlhan İrem sanat yaşamı boyunca 6 kez Altın Plak olmak üzere pek çok ödül aldı. Aralarında Hey ve Ses de olmak üzere çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından pek çok kez "yılın erkek sanatçısı" ve "yılın sanatçısı" ödüllerine layık görüldü. Birçok şarkısı ve albümü çeşitli dergi, gazete ve kurumlar tarafından "yılın şarkısı/yılın albümü" seçildi.