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"İlk günden beri yanımdaydın"

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırıda kaybeden ünlü sunucu Ece Erken zor günleri atlatmak için ailesi, oğlu ve dostlarıyla zaman geçiriyor. Acısını zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Ece Erken son olarak uzun yıllardır küs olduğu ancak ölüm haberini alır almaz evine gelen Demet Akalın ile ilgili bir paylaşım yaptı.

22 Mart 2022 Salı 12:09
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"İlk günden beri yanımdaydın"
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Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak'ta saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranından çıkarken saldırıya uğrayıp hayatını kaybetti. Haberi aldığı anda yıkılan ve zor günler geçiren Ece Erken zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken'i ilk günden beri yalnız bırakmayan isimlerin başında uzun süredir küs olduğu Demet Akalın bulunuyor. Demet Akalın Ece Erken ile küslüğünü unutmuştu ve Bali'nin anlatımıyla ilk günler şunlar yaşanmıştı: "Yılların küslüğü böyle bitti. Demet Akalın gerçek bir kötü gün dostu. Okan Kurt ile geldi Ece'nin ayaklarının dibine sarıldı. Tir tir titriyordu. Tepsilerle yemekler gönderdi. Helva dağıtmış, Kuran okutmuş."

Demet Akalın günler geçse de Erken'in yanından ayrılmıyor. Ece Erken yaptığı paylaşımla Demet Akalın'a teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Şafak MahmutyazıcıoğluEce ErkenDemet Akalın
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