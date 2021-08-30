İlkem ve Baran’ın mutlu gecesi

Ülkemizin sevilen doktorlarından Dr.Emel ve Dr. Remzi Gardiyanoğlu’nun biricik kızları Dr. İlkem Gardiyanoğlu ile Dr.Aysın ve Dr.İsmet Akçay’ın yakışıklı oğulları Dr.Baran Akçay dün akşam Girne’de evliliğe giden ilk yolda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın nişan yüzüklerini takması ile nişanlandılar.

Seçkin bir davetliler huzurunda gerçekleşen nişan törenine iş ve siyaset hayatının önemli isimleri katılırken genç çiftin yüzüklerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar taktı.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu’nun bu mutlu gecesine pek çok basın mensubu da davetli olarak katıldı.

Bizde Gündem Kıbrıs ailesi olarak İlkem ve Baran’a mutluluklar diliyoruz.