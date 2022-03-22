Sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediği gerekçesiyle “Türk milletini alenen aşağılama” suçlamasıyla iki yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu İlyas Salman hakim karşısına çıktı.

Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık İlyas Salman ve avukatı Özgür Murat Büyük katıldı.

“HALKA HAKARET ETMEDİM”

Kimlik tespitinde aktörlük yaptığını belirten İlyas Salman, aylık ortalama gelirinin 25-30 bin lira olduğunu söyledi.

Muhalif olduğunu belirten Salman, savunmasına sanatın tanımını yaparak başladı. Salman, “Sanatın hayatın kendisi olmasa da kendisi gibi olduğunu düşünüyorum. Muhalif bir insanım. Muhalif tavrımı belli etmeye çalıştım. Bunu gerçekleştirirken de hiçbir şeyden yılmamak gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle halka hakaret etmedim. Mevcut hükümete oy veren halka uyarı mahiyetinde eleştirel sözler söyledim. Günümüzde açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insan var. Beni buradan ceza vererek uğurlayabilirsiniz güle güle de diyebilirsiniz. İstediğim düzene kavuşsam bile o zaman da eleştirilerime devam edeceğim. Çünkü güzelin de güzeli vardır” ifadelerini kullandı.

“KENDİSİNE SORULAN SORULARA YANIT VERMİŞTİR”

Söz verilen Salman’ın avukatı Özgür Murat Büyük ise “Konuşmanın içeriğine bakıldığında suçun unsurlarının oluşmadığı görülecektir. İddianame içeriğinde yalnızca konuşmanın bir bölümü alınmış ve konuşma içeriğinde ‘akılsız halk’ kelimesinden bahsedilmiştir. Fakat Türklüğün ne şekilde aşağılandığı hangi ortak değerin ne şekilde aşağılandığına ilişkin bir belirleme yapılmamıştır. Suçun maddi unsurun oluşmadığını düşünüyoruz. Yine konuşma içeriği tamamen dikkate alındığında röportaj şeklinde gerçekleşmiştir. Müvekkilim kendisine sorulan sorulara yanıt vermiştir. Türk milleti hakkında yapılmış bir konuşma değildir. Kendisine mevcut iktidar ve Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili soru sorulması üzerine müvekkilim bir sanatçı olarak eleştirel nitelikle söz konusu beyanlarda bulunmuştur. Sanatçı olması sebebiyle toplumun aydınlatılmasına katkı sağlayacak açıklama yapması gayet normaldir” diyerek Salman hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Salman’ın duruşmalardan vareste tutulmasını kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonrası açıklama yapan Salman, “Ben muhalif bir sanatçı olarak görevimi yaptım. Görevimi yapmaktan dolayı mutluyum. Sanatçı yapısı gereği muhaliftir. Hangi düzen gelirse gelsin, onun eleştirisini yapar. Alkışına kulak asmaz” dedi.