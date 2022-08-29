Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan...
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok...
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!

İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanan Gülşen tahliye oldu

Son dakika haberine göre şarkıcı Gülşen tahliye edildi! İmam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerin ardından önce gözaltına alınan daha sonra da tutuklanan şarkıcı Gülşen tahliye oldu. Gülşen'in avukatının yaptığı itiraz kabul edildi.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 13:25
476 Okunma
İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonrası tutuklanan Gülşen tahliye oldu


Konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanan Gülşen'in 4. gününde tahliye edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldığı ve polis tarafından hazır edilmesi talimatı verildiği açıklandı. Bunun üzerine şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Çolakoğlu, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Çolakoğlu'nun Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklanmasına karar verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun eski hali ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
Gülşen'in tutukluluğunda kritik gün!
Gülşen'in tutukluluğunda kritik gün!
Ünlü çift dünyaevine girdi
Ünlü çift dünyaevine girdi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim