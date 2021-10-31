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İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı!

İngiltere kulübü Hull City, kulübün devrine ilişkin görüşmelerin başladığını açıkladı.

31 Ekim 2021 Pazar 13:47
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İngiliz ekibi açıkladı, devir alma süreci resmen başladı!
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İngiltere kulübü Hull City, kulübün devrine ilişkin görüşmelerin başladığını açıkladı. Acun Ilıcalı'nın bu satış için 30 milyon sterlin ve 20 milyon sterlin bonus ödemesi yapacağı konuşuluyor.

İngiltere Championship ekibi Hull City, kulübün devredilmesine ilişkin artan söylentileri resmi açıklama ile doğruladı. Hull City'nin beyanında kulübün devrine ilişkin sürecin yaşandığı belirtildi.

50 MİLYON STERLİN

Allam ailesinin sahibi olduğu Hull City'nin, kulübü Acun Ilıcalı'ya satması bekleniyor. Ilıcalı'nın 30 milyon sterlint net, Premier Lig'e yükselme halinde 20 milyon sterlin ödeyeceği konuşuluyor.

DEVİR İŞLEMİ KASIM AYINDA

Kulübün devrine ilişkin prosedürlerin de kasım ayı sonuna kadar tamamlanma ihtimali yüksek görülüyor.

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Acun Ilıcalıİngiltere Kulübü Hull Cityİngiltere KulübüHull City
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