Instagram’ın çapkın erkeği Dan Bilzerian evlendi

Türkiye’de ve dünyada milyonlarca takipçisi bulunan ve ‘Instagram’ın çapkın erkeği’ olarak tanınan Dan Bilzerian, evlendiğini duyurarak herkesi şoke etti.

İlk olarak adını Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla duyuran ve 33 milyon takipçiye sahip Bilzerian, dün sosyal medya hesabından evlendiğini duyurdu. Yeni eşiyle düğünlerinden bir kare fotoğrafını ‘Sonunda yaptım’ açıklamasıyla paylaşan Bilzerian takipçilerini şoke etti.

‘EN BÜYÜK RAKİBİMİZ ELENDİ’

Bazı sosyal medya kullanıcıları, her gün farklı kadınla objektif karşısına geçen ve oldukça çapkın bir yaşam tarzı olduğu bilinen Bilzerian’ın evlendiğine inanmazken, bazıları da ‘en büyük rakibimiz elendi’ şeklinde espriler yaptı.

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Bilzerian, Instagram’da lüks yaşam tarzını sergilemekten de geri durmuyor. Kendi şirketi olan ve profesyonel bir poker oyuncusu olduğu bilinen Bilzerian’ın sahip olduğu serveti nasıl elde ettiğiyle ilgili fazla bir bilgi de bulunmuyor.

Bilzerian, Instagram profilinde, yaptığı seyahatlerin yanı sıra, evinde birlikte yaşadığı kadınlarla hayatından da kesitler paylaşıyor.

Bilzerian’ın evlendiğini açıklamasının ardından ise profilinde hiçbir değişiklik yapmaması dikkat çekti. Sosyal medyadan birçok kişi, evlendiği kişinin diğer kadınları kabul etmesine inanamadığını açıklarken, bazıları da evliliğin ‘göstermelik’ olduğunu öne sürdü.

Tam adı Daniel Brandon Bilzerian olan 41 yaşındaki Dan Bilzerian’ın babasının Wall Street’te başarılı bir girişimci olduğu biliniyor. Servetinin bir kısmının buradan kaldığı düşünülse de yine de şu anda sahip oldukları ve yaşadığı hayatla ilgili birçok sansasyonel iddia da kamuoyunda yer alıyor.

Dan Bilzerian, ilk olarak adını katıldığı poker turnuvalarıyla duyursa da asıl ününe Instagram’da kavuştu. 2013 yılında Instagram’da adını geniş kitlerere duyurmaya başlayan Bilzerian’ın Türkiye’den de binlerce takipçisi bulunuyor.

Sürekli olarak ilgi çekmeyi seven Bilzerian, 2016 yılı için ABD başkanlığına aday adayı olacağını açıklamış, daha sonra ise Donald Trump’a destek verdiğini duyurmuştu.