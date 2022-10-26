Künye
Kıbrıs 22
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
“TAAMMÜDEN KATİLLİK” Çiçek, Sare ve Tunç yeniden mahkemede
Çiçek, Sare ve Tunç yeniden...
21 kaçak cezaevine gönderildi
21 kaçak cezaevine gönderildi
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!
Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını...
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
Patronuna kızdı ortalığı yakıp yıktı
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak istedi
3 kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak...
banner107

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evlendi

Doludizgin aşklarını nişan töreni ile taçlandıran çift, Roma'daki gelin damat pozlarıyla evlendiklerini duyurdu.

26 Ekim 2022 Çarşamba 22:45
44 Okunma
İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir evlendi



Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, 2 yıl önce ilişkilerini duyurmuştu.

Aşk 101 dizisi ile ün kazanan 21 yaşındaki Yazıcı ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısı ile şöhret yakalayan 30 yaşındaki Beydemir'in ilişkileri, hayranları tarafından da beğeni ile karşılanıdı.

İlişkileri doludizgin süren çift, evlilik yolunda ilk adımı atarak geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.

Roma'da evlendiler

O günden bu yana düğün günleri merakla beklenen çift, hayranlarını şaşırttı.

Düğün hazırlığı sürecini sessiz sedasız sürdüren ikili, sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımla evlendiklerini duyurdu.

Roma'da dünyaevine giren çift, gelinlik ve damatlıkla pozlarını hayranlarının beğenisine sundu.

Anahtar Kelimeler:
Ufuk Beydemirİpek Filiz YazıcıMagazinEvlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şarkıcı Gülşen için yeni karar
Şarkıcı Gülşen için yeni karar
Survivor yıldızı Taner Tolga Tarlacı hakkında şok iddia!
Survivor yıldızı Taner Tolga Tarlacı hakkında şok iddia!
Seyirci öyle bir cevap verdi ki...
Seyirci öyle bir cevap verdi ki...










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim