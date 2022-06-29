İrem Derici 'Ayağını öpsem...' diyen takipçisine verdiği cevapla olay oldu

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu defa takipçileriyle yaptığı soru-cevap ile dikkat çekti.

Bir takipçisinin 'Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?' sorusuna 'Mal mısın diye sorardım herhalde' yanıtını veren Derici, takipçilerini güldürdü.

UÇAKTA BAKIM YAPMIŞTI!

Geçtiğimiz gün festivalden dönen İrem Derici, Saat 03.32 sıralarında uçakta yüz maskesi yaparken fotoğrafını paylaşıp, "Zamansızlıktan uçakta ağda yapacağız, az kaldı!" notunu düşmüştü.