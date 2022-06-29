Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
950 Bin dolar ile yakalandı
950 Bin dolar ile yakalandı
Matbaada hırsızlık iddiası
Matbaada hırsızlık iddiası
İşte alınan karar...
İşte alınan karar...
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası!
Kapat

İrem Derici 'Ayağını öpsem...' diyen takipçisine verdiği cevapla olay oldu

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan başarılı şarkıcı İrem Derici dün akşam Instagram hesabından soru-cevap yaptı. Takipçilerinin merak ettiklerini yanıtlayan Derici, bir takipçisinin kendisine sorduğu, 'Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?' sorusuna verdiği yanıtla şaşkına çevirdi.

29 Haziran 2022 Çarşamba 11:30
393 Okunma
İrem Derici 'Ayağını öpsem...' diyen takipçisine verdiği cevapla olay oldu
banner48

Her fırsatta estetiklerini açık açık anlatan ve göğüslerine de silikon yaptıran İrem Derici hep özel hayatı hem de paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını açıkladıktan sonra özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, bu defa takipçileriyle yaptığı soru-cevap ile dikkat çekti.

Bir takipçisinin 'Ayağını öpsem tepkin ne olurdu?' sorusuna 'Mal mısın diye sorardım herhalde' yanıtını veren Derici, takipçilerini güldürdü.

Ekran görüntüsü 2022-06-29 075629

UÇAKTA BAKIM YAPMIŞTI!

Geçtiğimiz gün festivalden dönen İrem Derici, Saat 03.32 sıralarında uçakta yüz maskesi yaparken fotoğrafını paylaşıp, "Zamansızlıktan uçakta ağda yapacağız, az kaldı!" notunu düşmüştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''Kocamı başka kadınlara kiralıyorum. Oldukça iyi ek gelir sağlıyor''
''Kocamı başka kadınlara kiralıyorum. Oldukça iyi ek gelir sağlıyor''
Özcan Deniz konserinin ana sponsoru Les Ambassadeurs otel!
Özcan Deniz konserinin ana sponsoru Les Ambassadeurs otel!
Survivor'da yarı finale kalan isimler belli oldu
Survivor'da yarı finale kalan isimler belli oldu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim