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İrem Derici'den kötü haber!

Zayıf kalmak isteyen İrem Derici'nin uzun zamandır sağlıklı beslenmediği spor ve diyet yaptığı öne sürülmüştü.

19 Eylül 2017 Salı 11:47
İrem Derici'den kötü haber!

Zayıf kalmak isteyen İrem Derici'nin uzun zamandır sağlıklı beslenmediği spor ve diyet yaptığı öne sürülmüştü.

Halsizlik, yorgunluk ve karın ağrısı şikayetiyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve konserlerini iptal ettiğini duyuran Derici, dün ise yoğun bakıma alındı.

Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, Derici’nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hastamız İrem Derici gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir.”

Hastaneden ’İrem Derici’ açıklaması
Hastaneden ’İrem Derici’ açıklaması
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Son Güncelleme: 19.09.2017 14:16
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