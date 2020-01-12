İrem Derici'den şaşırtan itiraf: Aşk sandım paraya geldiler

İrem Derici "2020'den ne diliyorsunuz? Aşk mı para mı?" sorusuna cevap verdi: "Tabii ki para. Zaten aşk diye kandıklarım paraya geliyor. Madem öyle, bilinçli olalım. Parayı buldun mu onlar gelir" dedi.

İrem Derici 1.5 yıl evli kaldığı radyocu Rıza Esendemir'den 2016'da boşandı. Son 3.5 yılda Sedat Doğan, Lider Şahin ve dansçı Ataberk Özdene ile aşk yaşadı.

32 yaşındaki şarkıcı, "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Tabii ki, hem de çok istiyorum. Ama hayatımda kimse yok. Meryem Ana değilim ki, gökten karnıma yavru girsin. Eğer evlenirsem ve çocuğum olmazsa, sperm bankasına başvurmam. Evlat edinirim. Hatta bu konuyu araştırmaya başladım bile. 40 yaşıma kadar sevdiğim adam ile nikahlanıp anne olamazsam evlat edineceğim."