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İrem Derici'nin kar çilesi!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki konseri için yola çıkan İrem Derici, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte mahsur kaldı.

23 Ocak 2022 Pazar 17:24
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İrem Derici'nin kar çilesi!
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki konseri için yola çıkan İrem Derici, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte mahsur kaldı. Konserini iptal etmek zorunda kalan ve özel aracında trafiğin normale dönmesini bekleyen ünlü şarkıcı, "Kartepe'de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebildik, ne dönebildik. Psikolojim bozuldu. Ben günlerdir bu günü bekliyordum" dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vereceği Konser için yola çıkan İrem Derici ve ekibi, kar sebebiyle trafikte mahsur kaldı. Yoğun Kar Yağışı sebebiyle trafikte aksamaların yaşandığı yolda mahsur kalan Derici, konserini de iptal etmek zorunda kaldı. Ekibiyle birlikte özel aracında yolun açılmasını bekleyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzgün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Pek muhterem dostlarım. Kartepe'de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebildik, ne dönebildik. Kaldık. Çok üzgünüm. Neyse bugün son değil. Konseri 5 Şubat'a aldık. İnşallah 5 Şubat'ta bir şey olmaz. Yağmasın, surdun. Yollar açık olsun. Psikolojim bozuldu. Ben günlerdir bu günü bekliyordum. Hayır, işin kötüsü; gelemedik de dönemiyoruz da. 5 Şubat'ta görüşürüz arkadaşlar"

Anahtar Kelimeler:
Kocaeliİrem Derici
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