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İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu!

İrem Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldatan Cem Belevi hakkında bir paylaşım yaparak, ,Cem Belevi'yi elinde olduğunu söylediği ses kayıtlarını da ifşa etmekle tehdit etmişti. Bu paylaşımın ardından suskunluğunu koruyan İrem Derici'den yeni paylaşım geldi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:11
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İrem Derici suskunluğunu böyle bozdu!

Cem Belevi ve İrem Derici arasında gerilim tırmanıyor. Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı iddia edilen Cem Belevi bir açıklama yaparak "Ben aşk şarkıları yazan, hisleriyle hareket eden adam gibi seven bir adamım. Asla bu cümleleri kabul etmiyorum yok aldatma... Böyle bir şey yok! Kendisini aldatmadım" deyince Derici çıldırdı.

Derici, Cem Belevi'yi elinde olduğunu söylediği ses kayıtlarını da ifşa etmekle tehdit etti.

"İTİRAF ETTİĞİN İHANETTEN..."

İrem Derici yaptığı paylaşımda "Ben birkaç saat uyuyup uyanıp her şeyi anlatayım ya, sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi ne dersin?

'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bi' doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konumuz yoksa alevler attığın influencer'lar mı sen seç? Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya fark etmez."

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