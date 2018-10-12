Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96154
ALTIN
231.202
DOLAR
5.8737
STERLİN
7.7567
EURO
6.7979
Instagram'a yeni ayar: Mutlaka bugün değiştirin!
Instagram'a yeni ayar
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor! Bir dönemin sonu...
Samsung tüm telefonlarından kaldırıyor!
Yeni CEO Hızlı Başladı: Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Instagram'ın Algoritması Değişiyor
Google Pixel 3 tanıtıldı! İşte tüm özellikleri
Google Pixel 3 tanıtıldı!
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
banner40

İrem Derici’den ‘Aptal sarışın’ göndermesi

Şarkıcı İrem Derici, hesabına yüklediği son fotoğraf ile sarışınları kızdıracak gibi görünüyor.

12 Ekim 2018 Cuma 13:30
İrem Derici’den ‘Aptal sarışın’ göndermesi

Geçen sene yaz aylarında geçirdiği hastalık sonrasında hastaneye yatan ve bu süreçte ölümden dönen şarkıcı İrem Derici, özellikle son birkaç aydır sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanıyor. Makyajını ve saçını kendisi yapan ve geçirdiği değişimleri de yine takipçilerinin beğenisine sunan Derici, renkli kişiliğini de bu paylaşımlara yansıtıyor. Ancak Derici’nin son yaptığı paylaşım tepki çekmeye aday…

DERİCİ’DEN ‘APTAL SARIŞIN’ GÖNDERMESİ

Saçlarını sarartan ve kıvırcık bir forma büründüren İrem Derici yeni görüntüsünü paylaşırken ‘Beyinli sarışın’ notunu düştü. Derici, bu notuyla ‘Aptal sarışın’ laflarına gönderme yaptı ve böylelikle bir tartışmanın da fitilini ateşlemiş oldu.


banner22
Anahtar Kelimeler:
İrem DericiAptal Sarışın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmur Tanrısevsin kıyafetiyle Zeyna’ya benzetildi
Yağmur Tanrısevsin kıyafetiyle Zeyna’ya benzetildi
Walking Dead Dizisinin Usta Oyucusu Scott Wilson Hayatını Kaybetti
Walking Dead Dizisinin Usta Oyucusu Scott Wilson Hayatını Kaybetti
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’den boşanma açıklaması
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’den boşanma açıklaması

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim