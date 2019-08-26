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Işın Karaca: 15 yarış atım var!

Kıbrıslı şarkıcı Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ile yarış atlarına büyük yatırım yaptıklarını söyledi: ‘İleride atlarımdan, şarkıcılıktan daha çok para kazanacağım’

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:08
Işın Karaca: 15 yarış atım var!

Çocukluğundan beri ata binen ve 15 tane yarış atı olan Işın Karaca'nınlack Chinnese ve Mega Star adlı atları, katıldıkları yarışta derece kazandı.

Atlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Karaca, Sabah'a konuştu: "At yetiştirmek büyük emek istiyor, maddi- manevi büyük sorumluluk. Özellikle eşim ve ben atlarımızla profesyonel anlamda yakından ilgileniyoruz. Dünyada bütün haralarda kadın seyisler var, en büyük isteğim Türkiye'de de kadın seyislerin çoğalması"

Işın Karaca, Ulubat'taki haralarında yüzlerce at yetiştirdiklerini ve günün birinde büyük bir çiftlikte atlarını kendi elleriyle beslemek istediğini söyledi. Karaca, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda atlarımız ve hara için yaptığımız yatırım çok yüksek bir miktar. Gelecekte atlarımdan, şarkıcılıktan çok daha fazla para kazanmayı umuyorum."

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Son Güncelleme: 26.08.2019 14:18
Anahtar Kelimeler:
ışınKaracaHaberYarışAtKıbrısşarkıcı
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