İsrail'den iyi ilişki vurgusu

İsrail’in yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sami Ravel, ülkesinin Güney Kıbrıs’la ilişkilerini daha da derinleştirme arzusunu taşıdığını ifade etti.

Alithia’nın haberine göre, İsrail’in yeni Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sami Ravel, ülkesi ile Güney Kıbrıs’ın ilişkileri konusunda dün açıklamada bulundu.

Ravel, İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın 8 Ocak’ta yapması planlanan ancak ertelenen üçlü zirveye değinerek, zirvenin teknik sebeplerden ötürü ertelendiğini, yeni bir tarih belirlenmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü açıkladı.

Üç ülke arasındaki işbirliğinin büyük önem taşıdığını da vurgulayan Ravel, Güney Kıbrıs ile İsrail’in ise özel ilişkilere sahip dost iki ülke oldukları vurgusunu yaptı.

Ravel, görevlendirilmesinin ardından Güney Kıbrıs’ta gördüğü sıcak ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.