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İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih!

Hadise ve 4 aylık kocası Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih belli oldu. Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldıktan sonra Hadise’den düğünde takılan takıları ve 3 milyon liralık tektaşı geri istemişti. Çiftin avukatları bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Dinçerler bakın ne istedi ve Hadise de bu istediği kabul etti.

28 Eylül 2022 Çarşamba 13:31
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İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih!



Çırağan Sarayı'nda kimseye duyurmadan evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği 4 ay sürdü. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in olaylı ayrılığı sonrası boşanma tarihi belli oldu.

4 aylık evli çift, 30 Eylül Cuma Beykoz Adliyesi’nde boşanacak. 2. Sayfa'nın haberine göre Hadise ve Dinçerler altınlar konusunda da anlaştı.

MEHMET DİNÇERLER NE İSTEDİ?

Düğünde takılan takıları Hadise’ye bırakan Mehmet Dinçerler’in protokol yapılırken tek isteği ise vardı. Son günlerde Zehra Çilingiroğlu ile fotoğraflarıya gündemde olan Dinçerler “Annemin taktığı set ve yüzüğü geri versin yeter!” dedi.

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