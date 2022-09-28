İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih!

Hadise ve 4 aylık kocası Mehmet Dinçerler'in boşanacağı tarih belli oldu. Mehmet Dinçerler, boşanma kararı aldıktan sonra Hadise’den düğünde takılan takıları ve 3 milyon liralık tektaşı geri istemişti. Çiftin avukatları bir araya geldi ve anlaşma sağlandı. Dinçerler bakın ne istedi ve Hadise de bu istediği kabul etti.