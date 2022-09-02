Künye
Kıbrıs 34
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Şiltenin altından silah çıktı!
Şiltenin altından silah çıktı!
Polisleri yaralayan Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Mehmet Mavideniz cezaevine gönderildi
Adam kaçırıp tehdit ettiler
Adam kaçırıp tehdit ettiler
3 ay cezaevine gönderildi!
3 ay cezaevine gönderildi!
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme huzuruna çıkarıldı
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme...

İşte Kylian Mbappe'nin transeksüel sevgilisi

Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe, sevgili Smet'ten ayrılmasının ardından verdiği röportajda ayrılık nedeni olarak 'kişisel farklılıklar' olduğunu açıklamıştı. Mbappe'nin bu açıklamasının ardından Ines Rau geçtiğimiz günlerde yeni sevgili olduğu iddia edilen transeksüel model Ines Rau ile görüntülendi. İşte detaylar...

02 Eylül 2022 Cuma 13:22
78 Okunma
İşte Kylian Mbappe'nin transeksüel sevgilisi


Fransa'nın köklü kulübü Paris Saint-Germain'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Kylian Mbappe bu kez aşk hayatıyla gündemde. İtalya'da ortaya atılan iddiaya göre, yıldız futbolcu aktris Emma Smet’ten ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Mbappe'nin, 2017'de Playboy kapağında yer alan ilk transseksüel model olan Ines Rau ile birlikte olduğu iddia edildi.

YATTA GÖRÜNTÜLENDİ!

poı

Ines Rau, geçtiğimiz günlerde Mbappe ile birlikte bir yatta görüntülendi. Bikilini model Rau’yu kollarına aldığı görülen Mbappe’nin, mayıs ayındaki Cannes Film Festivali’ne de ünlü isimle katıldığı öğrenildi.Fransız ve İtalyan basını, PSG’nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe’nin aktris Emma Smet’ten ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. İddialara göre, Mbappe ünlü transseksüel model Ines Rau ile birlikte olmaya başladı.

"KİŞİSEL FARKLILIKLAR"

opı

Mbappe’nin eski sevgilisi Smet, verdiği bir röportajda ayrılıklarının “kişisel farklılıklar” olduğunu söylemişti. Ines Rau ve Kylian Mbappe, ortaya çıkan iddiaların ardından sessizliklerini koruyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir gecede 70 bin dolar hesap!
Bir gecede 70 bin dolar hesap!
Gülşen için istenen ceza belli oldu
Gülşen için istenen ceza belli oldu
C KAY’den unutulmaz performans
C KAY’den unutulmaz performans










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim