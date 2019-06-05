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İşte Nusret'in yeni otomobili

İş hayatındaki başarısı kadar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da konuşulan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe yine kendini ödüllendirdi.

05 Haziran 2019 Çarşamba 10:44
İşte Nusret'in yeni otomobili
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Daha önce Bentley marka otomobil, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire, Bodrum'dan da villa alan ünlü işletmeci, hayalini gerçekleştirerek, Maçka’da bulunan Park Hyatt Oteli'ni de satın almıştı. Geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'ne davet edilen ve The Traitor filminin galasında kırmızı halıda tuz serpme hareketi yaparak poz veren Gökçe, şimdi de yeni arabası için paraya kıydı. Gökçe, AUDI'nin en lüks otomobillerinden biri olan A8L satın aldı.

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Ünlü işletmecinin yeni arabasının değeri ise yaklaşık 1.8 milyon TL. Nusret'in yeni aracının özelliklerinden biri de masaj yapabilmesi.

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NUSRETOtomobilYeniHaberGündemKıbrıs
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