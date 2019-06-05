İşte Nusret'in yeni otomobili

Daha önce Bentley marka otomobil, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire, Bodrum'dan da villa alan ünlü işletmeci, hayalini gerçekleştirerek, Maçka’da bulunan Park Hyatt Oteli'ni de satın almıştı. Geçtiğimiz haftalarda Cannes Film Festivali'ne davet edilen ve The Traitor filminin galasında kırmızı halıda tuz serpme hareketi yaparak poz veren Gökçe, şimdi de yeni arabası için paraya kıydı. Gökçe, AUDI'nin en lüks otomobillerinden biri olan A8L satın aldı.

Ünlü işletmecinin yeni arabasının değeri ise yaklaşık 1.8 milyon TL. Nusret'in yeni aracının özelliklerinden biri de masaj yapabilmesi.