İşte Ronaldo'nun bebeğinin ismi

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile nişanlısı Georgina Rodriguez'in ikiz bebeklerinden erkek olanı, doğumda hayatını kaybetti.

Çifti ayakta tutan ise kızlarının nefes alması oldu.

Bella Esmeralda

Ve merakla beklenen ismi, Georgina Rodriguez Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Çift bebeklerine "Bella Esmeralda" ismini koydu.

“Bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı”

Ronaldo ve Rodriguez, 18 Nisan'da oğullarının doğumda öldüğünü, ancak kızlarının hayatta kaldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından hayat arkadaşı Georgina Rodriguez ile birlikte ortak açıklama yapan 37 yaşındaki futbolcu “Yeni doğan oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.