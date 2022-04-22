İşte Survivor mavi ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor 2022'de artık mavi ve kırmızı dönemi başladı. Survivor ada konseyinde açıklama yapan Acun Ilıcalı, ünlüler ve gönüllüler takımlarının karıştırıldığını duyurdu.

Ilıcalı, ada konseyinde, "Takımlardaki değişikliği söylediğim zaman da şaşıracaksınız. Olmaz dediğiniz, tahmin etmediğiniz bazı değişiklikler olacak takımlarda. Burası Survivor, burada herkes değişiklikleri kabul etmek zorunda. Şimdi önemli konu, şu anda yapacağımız değişlik Survivor'ın son değişikliği değil. İlerleyen dönemlerde de takım değişikliği olabilir. Zamanında bir takımın yok olduğunu gördük, bireysele döndü" şeklinde konuştu.

İŞTE MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLAR!

Ilıcalı konseyde yeni takımları açıkladı. Buna göre Survivor kırmızı takımda Sema, Merve, Ayşe, Sude, Anıl, Adem, Batuhan ve Barış yer aldı.

Mavi takım ise Nagihan, Sema, Evrim, Nisa, Parviz, Atakan, Hikmet, Ogeday ve Berkan'dan oluştu.

NAGİHAN-HİKMET AÇIKLAMASI!

Survivor'da geçtiğimiz günlerde Nagihan ve Hikmet arasında olaylar yaşanmıştı. Nagihan oyun sırasında Hikmet'e ağır hakaretler etmiş ve ardından ise ödülden yararlanmama cezası almıştı. Yeni takımlarda ise Hikmet ve Nagihan mavi takımda yer aldı.

Acun Ilıcalı ise "Nagihan, açıkcası Hikmet'le yaşadığınız sorunda karşı takımlarda olmanın verdiği negatif enerjinin patlaması oldu. Çok eski arkadaşlığınız var, bazı şeyler yaşanmış oldu ama bunun üstesinden gelebileceğinizi düşünüyoruz. Bu gerilimin aynı takımda olduğunuzda süreceğine inanmıyoruz.'' açıklamasını yaptı.