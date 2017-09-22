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Itır Esen’in tacı geri alındı!

Miss Turkey 2017 organizasyon yetkilileri, Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen’in tacını geri aldı...

22 Eylül 2017 Cuma 16:06
Itır Esen’in tacı geri alındı!

Türkiye güzeli seçilen Itır Esen'in tacı, 15 Temmuz'la ilgili paylaştığı bir mesaj yüzünden geri alındı.

Miss Turkey 2017 organizasyon yetkilileri, Miss Turkey World güzeli seçilen Itır Esen’in tacını geri aldı. 

​Esen’in tacının, sosyal medyada 15 Temmuz'da hayatını kaybedenlerle ilgili yaptığı bir paylaşımdan dolayı alındığı belirtildi.

MISS TURKEY'DEN AÇIKLAMA

Miss Turkey Başkanı Can Sandıkçıoğlu konu hakkında yaptığı açıklamada “Üzülerek duyuruyoruz ki bu tweet'in Itır Esen tarafından atıldığı kanaatine varılmıştır. Kuruluş amacı Türkiye’yi dünya çapında tanıtmak ve imajına katkıda bulunmak olan Miss Turkey Organizasyonu’nun böyle bir paylaşımı kabul etmesi mümkün değildir” dedi. 

Tacın geri alınmasından sonra jüri puanlamasına göre ikinci olan Aslı Sümen birinci, puan sıralamasında üçüncü olan Pınar Tartan ikinci, dördüncü sırada olan Yasemin Çoklar ise üçüncü oldu. 

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Son Güncelleme: 22.09.2017 16:14
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