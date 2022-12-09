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'İyi değilim' diyerek veda etti

Geçtiğimiz günlerde Ece Dağıstan ile tek celsede boşanan Fazıl Say, yaptığı paylaşımla sosyal medyaya ara vereceğini duyurdu. İşlerine konsantre olarak kendisini tedavi edeceğini söyleyen Fazıl Say, "İyi değilim. Bu ülke de iyi değil. Kötü etkiliyor insanları" dedi.

09 Aralık 2022 Cuma 12:29
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'İyi değilim' diyerek veda etti



Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, önceki gün 2019 yılında evlendiği Ece Dağıstan ile tek celsede boşandı. Ayrılık kararını Dağıstan'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşarak duyuran Fazıl Say, işlerine yoğunlaşmak istediği için sosyal medyaya ara verme kararı aldı.

"UZUNCA BİR MÜDDET ARA VERMEK İSTİYORUM"

Instagram hesabından uzun bir veda paylaşımı yapan Fazıl Say, şu ifadeleri kullandı: "İzninizle uzunca bir müddet sosyal medyaya ara vermek istiyorum. Bestelerime konserlerime konsantre olmak istiyorum. Onlar benim tek tedavim şu an. Tedavi, çünkü iyi değilim. İyi olmak için zamana ihtiyaç var. İnançla ve umutla devam edeceğim ama zamana ihtiyaç var."

"BU DÜNYA DA İYİ DEĞİL"

Konserlerde iyiyi içime çekebiliyorum. Kaplayabiliyor benliğimi. Bu benim tek umudum şu an. Ama dışarısı? Onca verdiklerimiz? Çoğumuzun durumu böyle olabilir. Büyük bir yük, sinsice binmiş omuzlarımıza. 21. Yüzyıla girerken neler hayal etmiştik? Ya şimdi? Bu ülke de iyi değil... Dünya da iyi değil. Kötü etkiliyor insanları. İyiye inanan insanları. Sağlıcakla kalın. Evrendeki iyiden vazgeçmeyelim. Yani 70'inde bile zeytin dikmeliyiz. Unutmayalım bu sözleri. Uzun bir müddet sonra güçlü olarak döneceğim. Sevgiyle, içtenlikle."

3 YILLIK EVLİLİK TEK CELSEDE BİTTİ

Ünlü piyanist Fazıl Say, üç yıl önce nikah masasına oturduğu Ece Dağıstan ile 30 Kasım'da tek celsede boşandı. Instagram hesabından eşiyle el ele adliye çıkışı verdikleri pozu paylaşan Say, şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi, seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, 'bir ve iki birey arasında' bocalıyor, Bazen dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem her şeye hem de hiç bir şeye yol alan ömürlerimizde."

"İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir büyük sayfa açılıyor büyük dönem başlıyor şimdi yalnız hayatımda. İyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla. İçtenlikle."

Anahtar Kelimeler:
Fazıl SayVedaAyrılık
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