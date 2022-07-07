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İzinli müzikli eğlence yerleri, Kurban Bayramı için...

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından verilmiş olan müzik izinleri, Kurban Bayramı için de geçerli olacak.

07 Temmuz 2022 Perşembe 15:25
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İzinli müzikli eğlence yerleri, Kurban Bayramı için...
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Çevre Koruma Dairesi’nden daha önce izin almış müzikli eğlence yerleri, izinlerinde belirtilen koşullara uymak kaydıyla 9-10-11-12 Temmuz, 2022 tarihlerinde, Daire’den herhangi bir ek izin almaksızın müzik yayını yapabilecekler.

Müzik yayını yapacak olan işletmelerin öncelikle Çevre Koruma Dairesi’nden önceden alınmış ve süresi dolmamış olan müzik izin belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Çevre Koruma Dairesinden alınmış geçerli bir müzik izni olmadan veya müzik izni koşullarına aykırı olacak şekilde müzik yayını yapan işletmelere 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamında yasal yaptırım uygulanacaktır.

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