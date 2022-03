İzleyici ile arasındaki diyalog damga vurdu!

Hasan Can Kaya'nın çok izlenen programı Konuşanlar'ın son bölümüne Kaya ve izleyicisinin "iş güvenliği" diyaloğu damga vurdu. Hasan Can Kaya, izleyicisine "Böyle bir iş yapıp kemer takmayan var mı?" diye sorunca bir konuşanlar izleyicisi lafa girdi. İzleyici "Var var benim eniştem düştü iki gün önce" deyince Hasan Can Kaya, "Nasıl durumu?" diye sordu. İzleyici ise "Rahmetli oldu" yanıtını verdi. Bu sırada büyük şaşkınlık yaşandı.