Jennifer Lopez’in yeni filmi Hustlers'a Malezya’da yasak

Jennifer Lopez'in başrolünde olduğu Hustlers, müstehcen içerik gerekçesiyle Malezya'dan veto yedi. Malezya Sansür Kurulu'na göre film, edep dışı...

Jennifer Lopez'in başrolünde olduğu Hustlers Malezya'da yasaklandı. Malezya Sansür Kurulu'na göre Lorene Scafaria'nın yönettiği film, izleyici için fazla müstehcen, fazla açık ve iğrenç.

Bir grup striptizci kadının dramatik hayatlarından bir kesit sunan Hustlers Malezya'da sansüre uğrayan ilk film değil, muhtemelen de son olmayacak.

Daha önce de Alien: Covenant'dan Black Swan'a, hatta Beauty and the Beast'e kadar onlarca film Hustlers'a aynı kaderi paylaşmıştı. Bazı filmler, yapımcıların belirli sahneleri kesmesi sonrasında gösterim izni alsa da Malezya'nın bu konuda uzun ve kötü bir şöhreti var.

Son olarak Elton John'un hayat öyküsünü anlatan Rocketman filmindeki eşcinsel seks sahneleri, sansür kurulunun hışmına uğramıştı...