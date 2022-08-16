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Johnny Depp İstanbul'a geliyor

Johnny Depp, Amber Heard'le olaylı davalarının ardından İstanbul'a geliyor. Depp, 2012'den beri içinde yer aldığı rock grubu Hollywood Vampires ile 10 Haziran 2023'te istanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

16 Ağustos 2022 Salı 10:34
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Johnny Depp İstanbul'a geliyor


Johnny Depp, 2012 yılından beri içinde yer aldığı Hollywood Vampires adlı rock grubuyla 10 Haziran 2023'te İstanbul'da konser verecek.

Pandemi nedeniyle ertelenen konser önümüzdeki yıl Lifepark'ta yapılacak.

Hollywood Vampires, Depp'le bir dönemin efsane rock müzisyenleri Alice Cooper ve Joe Perry'yi bir araya getiriyor.

Grup ismini, The Who'un efsane davulcusu, rock tarihinin en önemli figürlerinden Alice Cooper'ın 70'lerde açtığı, ünlülerin müdavimi olduğu rock kulübünden alıyor.

Grupta Jonny Depp, hem şarkı söylüyor hem de bas gitar, ritm ve klavyelerde yer alıyor. Konserin biletleri 890 TL'den başlıyor, 3500 TL'ye kadar çıkıyor.

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Johnny DeppIstanbul
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